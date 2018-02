Um incêndio numa habitação no concelho de Alvaiázere, no distrito de Leiria, provocou hoje quatro desalojados, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, o fogo ocorreu na localidade de Loureira, poucos minutos antes das 11.00, tendo destruído por completo o imóvel.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Alvaiázere e a GNR com um total de 16 operacionais e sete viaturas.