O Tribunal Judicial de Leiria condenou um homem a quatro anos de prisão efetiva pela prática de um crime de homicídio tentado e de detenção de arma proibida, divulgou a Procuradoria da Comarca de Leiria na sua página oficial.

Segundo a informação disponível, no dia 1 de março, o arguido foi condenado a três anos e seis meses de prisão, pela prática de um crime de homicídio tentado, e a um ano e seis meses de prisão, por um crime de detenção de arma proibida. Em cúmulo jurídico, o homem ficou com a pena única de quatro anos de prisão efetiva.

O acórdão fez constar que, no dia 8 de novembro de 2014, cerca das 16:00, num café em Alhais, concelho de Pombal, no distrito de Leiria, "após breve troca de palavras, o arguido dirigiu-se ao ofendido, que lhe virara as costas, e tentou atingi-lo com uma navalha, tendo sido impedido por alguns clientes que ali se encontravam".

À noite, quando a vítima circulava com o seu veículo numa estrada secundária, sem iluminação, o arguido, que igualmente conduzia a sua viatura, "efetuou na sua direção seis disparos com arma de fogo".

"O veículo do ofendido veio assim a ser atingido, tendo uma das balas trespassado o vidro traseiro e embatido na pega lateral junto ao lugar do condutor", refere o acórdão.

O Tribunal entendeu que o acusado "agiu com o propósito de tirar a vida ao ofendido, aproveitando-se do facto de circular sozinho numa estrada sem iluminação e com pouco movimento, não tendo ocorrido a morte daquele por factos alheios à sua vontade, nomeadamente pelo mesmo ter logrado fugir".