A Primark, com várias lojas em Portugal, mandou recolher com urgência umas leggings de criança, à venda no Reino Unido, devido ao perigo de asfixia.

A TVI contactou a Primark, que assegurou que “este produto não é comercializado em Portugal”.

(foto Primark)

Tratam-se de umas calças elásticas com umas aplicações em tecido com a imagem de um gato com um laço. E é precisamente este laço que preocupa a marca irlandesa de vestuário e artigos para a casa.

Durante o processo de verificação legal [dos produtos], constatámos que as leggings com o detalhe do gato não cumpriam os nossos elevados padrões de segurança. Descobrimos um potencial problema com a segurança do laço, que pode ser arrancado e representar perigo de asfixia”, disse um porta-voz da Primark, citado pela imprensa britânica.

As leggings foram vendidas no Reino Unido entre 8 de novembro e 22 de fevereiro, e têm na etiqueta o número 86503.

A marca garante o reembolso do produto, com ou sem talão de compra.