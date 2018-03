Um prédio em Leça da Palmeira, Matosinhos, foi evacuado nesta sexta-feira devido a um incêndio, apurou a TVI.

O alerta foi dado cerca das 11:40 horas, para um fogo que teve origem na garagem do edifício situado na rua Hintze Ribeiro. As habitações não foram atingidas pelas chamas, que ainda assim se encheram de fumo.

Pelo menos dois carros arderam. Estavam 22 viaturas estacionadas na garagem.

O fogo encontra-se extinto e, neste momento, decorre a fase de ventilação do edifício.

Um bombeiro teve de ser assistido por exaustão.

No local estiveram várias corporações de bombeiros, além da PSP.

A rua teve de ser cortada ao trânsito.

A Proteção Civil está no local para averiguar as condições de habitabilidade do prédio, enquanto os moradores aguardam a ordem para poderem regressar.