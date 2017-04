Tribunal da Relação do Porto confirmou a sentença de pena de prisão efetiva de cinco anos para Armando Vara no processo Face Oculta.

O processo "Face Oculta", que começou a ser julgado há cinco anos no Tribunal de Aveiro, está relacionado com uma alegada rede de corrupção que teria como objetivo o favorecimento do grupo empresarial do sucateiro Manuel Godinho, nos negócios com empresas do setor empresarial do Estado e privadas.