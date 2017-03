O Ministério Público (MP) requereu o julgamento de nove arguidos no caso do surto de legionela em Vila Franca de Xira, em dezembro de 2014, mas decidiu propor o arquivamento parcial do processo.

Sete arguidos vão a julgamento pela prática dos crimes de infração de regras de construção (conservação) e ofensas à integridade física por negligência. Já duas empresas será pela prática do crime de infração de regras de construção (conservação).

As empresas que vão a julgamento são a fábrica de adubos de Alverca do Ribatejo e a empresa responsável pelo tratamento da água existente nos circuitos de arrefecimento utilizados pela primeira, avança a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), em comunicado.

A investigação revestiu-se de excecional complexidade técnica e científica tendo por objeto o designado ´surto´ de Legionella, ocorrido entre os meses de Outubro e Dezembro de 2014, na região de Vila Franca de Xira e concelhos limítrofes, respetiva origem, desenvolvimento e consequências, das quais se destacam um número significativo de pessoas infetadas pela chamada Doença dos Legionários”, especifica a PGR, em comunicado.

O MP decidiu propor o arquivamento parcial do processo, porque, de todos os casos notificados à Direcção-Geral da Saúde (DGS), só foi identificada a relação dos sintomas com o surto em 73 pessoas.

A PGDL refere que, nos restantes casos, "se mostrou inviável a recolha de amostras clínicas ou, nestas, não foi identificada estirpe ou a estirpe identificada era distinta da detetada nas amostras ambientais recolhidas".

Por isso, os procuradores encarregues da investigação decidiram-se pelo "arquivamento parcial do inquérito quanto a possíveis responsabilidades criminais por falta de provas indiciárias".

De igual modo, também se determinou o arquivamento parcial do inquérito quanto à eventual verificação de um crime de poluição.