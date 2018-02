Uma jovem guia portuguesa vai ser porta-voz de 10 milhões de raparigas na 62.ª Comissão sobre o Estatuto da Mulher das Nações Unidas, que decorre em março em Nova Iorque, anunciou hoje a Associação Guias de Portugal (AGP).

Inês Gonçalves, 22 anos, foi uma das 12 jovens selecionadas pela Associação Mundial das Guias e das Escuteiras (WAGGGS, na sigla em inglês) para integrar uma delegação desta associação no maior evento mundial sobre direitos e oportunidades das mulheres e jovens raparigas, adianta a AGP em comunicado.

Poder ter assento no debate e expor as dificuldades, os desafios e os sonhos de tantas raparigas é uma grande honra e simultaneamente uma enorme responsabilidade”, afirma Inês Gonçalves.

A jovem adianta que o seu principal objetivo é “conseguir mostrar que, se cada rapariga tiver a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial e todos os seus talentos, terá um mundo de infinitas possibilidades à sua frente que se traduzirão também num mundo muito melhor”.

Inês, que está na Associação Guias de Portugal desde os sete anos, acredita que foi no contexto desta associação que teve a oportunidade de desenvolver plenamente um sentido de cidadania ativa.

Os valores e as atitudes que me foram sendo transmitidos e vividos através do ‘guidismo’ fizeram-me perceber que podemos e devemos ser cidadãos ativos na nossa sociedade. Desde o contacto frequente com ações de voluntariado até à participação num evento mundial dedicado aos direitos das jovens raparigas, pertencer às Guias permitiu-me perceber o meu potencial e ver que posso chegar a qualquer lugar”, sublinha.

A Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW, na sigla em inglês), para a promoção e discussão do papel na mulher na sociedade, reúne todos os anos, na sede da ONU, os vários Estados-membros e todas as organizações do mundo que trabalham em prol das mulheres e jovens raparigas.

“Nas duas semanas que dura o evento são discutidas estratégias e apresentados projetos e políticas internacionais promotores do desenvolvimento e da igualdade de oportunidades para todas as mulheres em todos os países”, refere a AGP, adiantando que o tema deste ano é “capacitar raparigas e mulheres em contextos rurais”.

A WAGGGS, enquanto associação que reúne mais de 10 milhões de raparigas de 150 países e das mais diversas condições sociais, é uma “convidada muito respeitada e considerada uma organização especialista nestas temáticas”, adianta.

Nesse contexto, em todas as edições seleciona uma delegação composta por jovens de vários países cujo objetivo é “assegurar um coletivo de vozes ativas em prol das raparigas de todo o mundo, cujas ideias são ouvidas e alvo de reflexão ao mais alto nível de decisão”, afirma a AGP, uma associação assente no voluntariado e que promove o ‘Guidismo’ – movimento de educação não formal, baseado no método de Robert Baden-Powell.