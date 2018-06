O vice-reitor da Universidade Católica e diretor da Faculdade de Teologia, José Tolentino de Mendonça, foi indigitado como arquivista e bibliotecário do Vaticano, passando a tutelar a mais antiga biblioteca do mundo, foi esta terça-feira anunciado.

José Tolentino de Mendonça, que será elevado a arcebispo, recebendo simbolicamente a antiga sede episcopal de Suava, no norte de África, vai substituir Jean-Louis Bruguès, que assumiu o cargo em 2012.

Considerando o convite do Papa como “uma grande honra para a Igreja portuguesa, para Portugal e para a Universidade Católica”, a reitoria da universidade lembra, em comunicado, que Tolentino de Mendonça tinha assumido o pelouro das relações culturais e bibliotecas da Católica nas últimas duas equipas reitorais.

José Tolentino de Mendonça “contribuiu para tornar a atividade artística um eixo central da ação da Universidade Católica, incentivando um diálogo renovado e fecundo com a sociedade através da sua intervenção cultural e literária”, refere a universidade.

Madeirense e com 52 anos, Tolentino de Mendonça, que foi condecorado com o grau de comendador da Ordem de Sant’Iago da Espada em 2015, assumirá o novo cargo em 1 de setembro próximo.

O arquivo secreto do vaticano, pelo qual passará a ser responsável, contém os documentos do governo da Igreja, quer para o trabalho corrente do Vaticano, quer para consulta de investigadores, quando autorizados pelo Papa.

Tolentino de Mendonça é ainda consultor do Conselho Pontifício da Cultura e foi reitor do Pontifício Colégio Português, em Roma, e diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura da Igreja Católica em Portugal.