No último interrogatório no âmbito da Operação Marquês, José Sócrates recebeu, do Ministério Público, um resumo dos indícios que alegadamente praticou. Segundo avança a revista Sábado, são 103 páginas com os factos que lhe são imputados e que o ex-governante analisou, pouco antes do interrogatório do passado dia 13 de março. A TVI confirmou que, de facto, o ex-líder do PS foi confrontado com o documento e a descrição de mais indícios.

Alguns factos já eram conhecidos, mas há alterações. Por exemplo, quase desde o início da investigação, são referidas entregas, em dinheiro vivo, para o ex-governante. Fosse de forma direta, fosse por interposta pessoa. Antes estavam identificadas 40 situações, mas agora o Ministério Público refere 127 entregas em numerário, que perfazem perto de um milhão de euros, escreve a Sábado.

"Pelo menos, 127 levantamentos por caixa, os quais perfazem o montante total de €993.220, todos eles ocorridos na sequência de solicitação do arguido José Sócrates e/ou realizados no interesse deste"

Segundo o documento, agora revelado pela revista, os levantamentos terão começado em dezembro de 2010. Pouco tempo depois de Carlos Santos Silva ter transferido para Portugal 23 milhões de euros, ocultados em contas da Suíça, usando um “perdão fiscal” em 2010.

Um segundo testa de ferro

Além de Carlos Santos Silva, o Ministério Público defende agora que José Sócrates tinha um segundo testa de ferro: o seu primo: José Paulo. Os dois,, Santos Silva e José Paulo, abriram contas na suíça e terão usado entidades offshore para dissimular dinheiro.

A título de exemplo, a revista Sábado refere uma conta registada em nome da offshore Belino Foundation. Aqui o Ministério Público alega que a maior parte dos fundos ali depositados eram, na realidade do ex-primeiro-ministro, apesar do nome de José Sócrates nunca surgir como titular da offshore ou da conta bancária.

Mas curiosamente, caso Carlos Santos Silva morresse, o herdeiro de 80% do saldo da Belino Foundation seria José Paulo, primo do ex-líder do PS. Os documentos que provam esta “herança” foram encontrados num cofre na Suíça.

A equipa que tem a Operação Marquês em mãos terá confrontado José Sócrates com alguns episódios relacionados com José Paulo Pinto de Sousa. Terá sido este que, uma vez, numa estadia do ex-governante com vários familiares, no hotel de luxo Sheraton Pine Cliffs, no Algarve, pagou em notas uma conta de mais de 21 mil euros. Pela conta da Belino Foundation, até ao seu encerramento em 2008, terão passado 9,8 milhões de euros.

Mas neste resumo de indícios, descritos pela Sábado, o Ministério Público identifica também despesas que considera suspeitas. Gastos que teriam sido ordenados por José Sócrates e pagos por Carlos Santos Silva como, por exemplo:

- 428 mil euros em viagens e alojamentos

- 334 mil euros em honorários pagos a Sofia Fava

- 197 mil euros em obras de arte

- 173 mil euros em pagamentos feitos por João Perna, motorista Sócrates

- 114 mil euros em exemplares do livro “A Confiança do Mundo”

Mas há mais:

- 80 mil euros em remunerações ao blogger António Peixoto

- 92 mil euros para Sandra Santos, amiga de Sócrates

- 98 mil euros para Ana Bessa, mulher do antigo ministro Pedro Silva Pereira

- 95 mil euros para Domingos Farinho, um professor que terá ajudado a escrever o livro “A Confiança do Mundo”

- 37 mil euros com o funeral do irmão de José Sócrates

- seis mil euros em despesas de tratamentos dentários de Sócrates e familiares

Entretanto, os procuradores da Operação Marquês aumentarem os tipos de crimes dos quais o ex-primeiro-ministro é suspeito. Além dos três até agora conhecidos - corrupção passiva, da fraude fiscal e do branqueamento de capitais -, José Sócrates foi confrontado com o regresso do tráfico de influências e surpreendido com os crimes de falsificação e recebimento indevido de vantagem.

Recorde-se ainda que a Procuradoria-geral da República aceitou o adiamento do prazo para a acusação do processo. Joana Marques Vidal não determinou um período temporal, mas quer ouvir, no final de abril, o diretor do DCIAP, para saber como se encontra a investigação. O inquérito tem 28 arguidos constituídos, 19 pessoas singulares e nove coletivas.