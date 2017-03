A Procuradoria-geral da República aceitou o adiamento do prazo para a acusação da Operação Marquês. Joana Marques Vidal não determinou um período temporal, mas quer ouvir, no final de abril, o diretor do DCIAP, para saber como se encontra a investigação. O inquérito tem 28 arguidos constituídos, 19 pessoas singulares e nove coletivas, entre as quais o ex-primeiro-ministro José Sócrates, sublinha a PGR.

Os procuradores do caso Operação Marquês tinham pedido uma extensão de, pelo menos, 60 dias - sabe-se agora que pediram até ao final de junho - para concluir o inquérito. O prazo limite para definir uma acusação, estabelecido pela Procuradoria-Geral da República em setembro último, terminava esta sexta-feira, 17 de março.

A PGR acaba por conceder, agora, mais tempo aos investigadores e justifica:

O pedido de prorrogação do prazo concedido para a conclusão da investigação e da redação do despacho final mostra-se justificado e deverá ser atendido

No pedido enviado a Joana Marques Vidal, os procuradores do processo apresentaram como um dos principais motivos para o adiamento "a falta de resposta a pedidos de cooperação internacional" como, por exemplo, por parte de Angola e Suíça. E, ainda, a complexidade da análise financeira decorrente da investigação.

Alegava o Ministério Público que "não foram abandonadas as imputações iniciais – que já se encontram suficientemente trabalhadas e desenvolvidas – mas o inquérito foi progredindo, adquirindo complexidade e exigindo uma investigação mais aprofundada de fluxos financeiros, designadamente a nível internacional"

A equipa de investigadores justificava ainda que: "a análise financeira revela-se de enorme complexidade, não só porque envolve um período temporal de vários anos, com a repartição de fundos em, pelo menos, seis instituições bancárias distintas e por dezenas de diferentes contas, mas também porque se mostram desenvolvidas operações complexas, com saídas e retornos de fundos às mesmas contas, montagens de aplicações com elevada complexidade e levantamentos em numerário por caixa".

Apesar dos procuradores terem pedido até ao final de junho, a PGR aceitou um adiamento, mas não determina um prazo para a apresentação da acusação.

A Procuradora decide agora que:

Para a definição do prazo objetivamente adequado a tais objetivos e à sua compatibilização com os interesses da investigação e os direitos e garantias dos arguidos, e sem prejuízo da continuação da investigação e redação do despacho final, deverá o Diretor do DCIAP (...) Prestar informação, até finais de abril, sobre os vetores acima enunciados (...) e indicar o prazo que se mostra ainda necessário, se esse for o caso. (...) Ponderar a adoção de medidas de gestão que se mostrem adequadas a que o prazo a definir seja cumprido

Na verdade, Joana Marques Vidal até abre a porta à possibilidade de Amadeu Guerra, diretor do DCIAP, determinar uma "eventual avocação" do inquérito, passando o processo a ser dirigido por ele e não por Rosário Teixeira.

Recorde-se que, esta sexta-feira, também se soube que os procuradores da Operação Marquês aumentarem os tipos de crimes dos quais o ex-primeiro-ministro é suspeito. Além dos três até agora conhecidos - corrupção passiva, da fraude fiscal e do branqueamento de capitais -, José Sócrates foi confrontado com o regresso do tráfico de influências e surpreendido com os crimes de falsificação e recebimento indevido de vantagem.