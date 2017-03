Os procuradores da Operação Marquês aumentarem os tipos de crimes dos quais o ex-primeiro-ministro é suspeito. Além dos três até agora conhecidos - corrupção passiva, da fraude fiscal e do branqueamento de capitais -, José Sócrates foi confrontado com o regresso do tráfico de influências e surpreendido com os crimes de falsificação e recebimento indevido de vantagem. A notícia é avançada pelo Diário de Notícias (DN) esta sexta-feira.

A TVI confirmou que, de fato, durante o terceiro interrogatório no âmbito da investigação, José Sócrates foi confrontado seis crimes e voltou a negar todas as suspeitas apresentadas pelos procuradores da Operação Marquês. A TVI apurou ainda que um desses crimes é o tráfico de influências. Inicialmente, José Sócrates, era suspeito deste crime, mas a dada altura o Ministério Público, deixou de o referir. Os procuradores voltam, assim, a trazer de volta a suspeita à investigação.

Segundo o DN, a defesa do José Sócrates, recebeu um documento com 103 páginas com as imputações feitas ao antigo governante. As suspeitas foram divididas por grupos.

Em relação ao Grupo Lena, as suspeitas estão relacionadas com três situações: adjudicação de obras da Parque Escolar, a introdução de uma cláusula no concurso do TGV que favorecia o consórcio “Elos”, ao qual pertenciam empresas do Grupo Lena e, por fim, a ajuda na conquista de negócios no estrangeiro como, por exemplo, na Venezuela. Do Grupo Lena, os investigadores dizem que Sócrates recebeu 2,8 milhões de euros.

Logo depois surge o empreendimento de luxo de Vale do Lobo, no Algarve. O Ministério Público (MP) acusou José Sócrates, e também Armando Vara, de se manterem em contato para a aprovação de empréstimo, por parte da Caixa Geral de Depósitos (CGD), à empresa proprietária do resort.

Em relação às ligações ao BES-PT, os procuradores defenderam que, através do amigo Carlos Santos Silva, o ex-primeiro-ministro recebeu contrapartidas do Grupo Espírito Santo (GES), no valor de 20 milhões. Primeiro pela indicação dada à CGD para votar contra à OPA da Sonae e, depois por ter usado a “golden share” para interferir nos negócios com as empresas brasileiras Vivo e Oi. Todas estas situações terão proporcionado ganhos ao GES.

O crime de falsificação surge no processo devido ao uso do Regime Excepcional de Regularização Tributária (RERT), por parte de Carlos Santos Silva, para transferir vários milhões de euros para Portugal de contas no estrangeiro. Dinheiro que o MP considera ser de José Sócrates e, por isso, fala de falsificação na utilização do RERT.

Por fim, o crime de recebimento indevido de vantagem é justificado com as férias pagas pelo amigo Carlos Santos Silva, em 2010 e 2011, em Portugal e Menorca, numa despesa superior a 30 mil euros. Na altura, este crime já estava previsto na lei e tinha sido, aliás, proposto pelo PS no Parlamento.