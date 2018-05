O secretário-geral da Federação Nacional de Educação (FNE), João Dias da Silva, revelou que os dados iniciais confirmam uma “fortíssima adesão” à greve de hoje dos trabalhadores não docentes, com escolas fechadas em todo o país.

Em declarações aos jornalistas em frente da Escola Básica e Secundária Passos Manuel, em Lisboa, João Dias da Silva disse ter indicações de muitas escolas encerradas de norte a sul do país, dando do exemplo deste liceu, que “habitualmente não costuma fechar” e onde apenas um trabalhador se apresentou ao serviço.

“As maiores escolas de Bragança estão encerradas, há escolas no Porto encerradas e também em Espinho. (…) Concretiza-se uma fortíssima adesão à greve pela incapacidade do Governo em dar respostas a um problema que é reconhecido , de que se fala há tanto tempo e que o Governo continua sem resolver”, afirmou.

Os trabalhadores não docentes cumprem esta sexta-feira um dia de greve para exigir a integração dos vínculos precários, uma carreira específica e meios suficientes assegurar para o bom funcionamento das escolas.

João Dias da Silva reconheceu que há muitos precários no processo de regularização extraordinária destes funcionários na administração pública, mas sublinhou: “O que é contraditório neste processo é que o Ministério da Educação, que está a regularizar a situação de alguns precários, está ao mesmo tempo a admitir outros precários”.

“Neste ano estão a entrar 1.500 precários e anuncia-se para o ano mais 500. Estes 1.500 mais os 500 não estão incluídos no processo de regularização e isto é totalmente contraditório e inaceitável”, considerou.

O sindicalista considerou ainda inaceitável que as contas do Ministério da Educação não tenham em conta a realidade, sublinhando que "há muito que é conhecida a insuficiência de trabalhadores não docentes".

“Há bibliotecas que estão fechadas porque não há trabalhadores para conseguir abrir, as cantinas e os bufetes e papelarias muitas vezes estão com horários reduzidos e os recreios das escolas continuam sem funcionários. Esta é a realidade que não são os sindicatos apenas a sublinhar, mas que os pais e alunos veem todos os dias quando chegam às escolas”, acrescentou.

Quanto à portaria que define os rácios de trabalhadores não docentes nas escolas, João Dias da Silva diz que “foi claramente uma oportunidade perdida”, pois “não abre espaço para entender o que são as realidades especificas de cada escola”.

“Quando se faz uma portaria para ser igual para todo o país não se vê que esta escola é diferente da escola de outra localidade qualquer. As realidades das escolas arquitetonicamente são diferentes, o tipo de alunos que as frequentam, a existência ou não de alunos com necessidades educativas especiais, de laboratórios, de oficinas… tudo isto varia de escola para escola”, afirmou.

Presente também neste piquete de greve em frente da Escola Básica e Secundária Passos Manuel estava o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, que relativamente à portaria dos rácios disse que “poderia ter sido uma oportunidade aproveitada para resolver os problemas não apenas deste setor, mas de outros setores da administração publica”.

“O que entendemos é que o Governo tem de encontrar formas para se sentar à mesa e encontrar uma solução", frisou.

"Fico naturalmente satisfeito quando no setor da saúde, com as lutas dos profissionais, houve abertura” para resolver a questão, disse Carlos Silva, aludindo à proposta do Ministério da Saúde recebida na quinta-feira à noite pelos sindicatos.

“Os sindicatos não têm as soluções todas na manga e o Governo também não. Não pode é dizer que não. (…) A um resultado zero de diálogo social tem de corresponder uma posição reivindicativa mais forte”, acrescentou.

Carlos Silva reconheceu ainda que o que os sindicatos percebem os constrangimentos orçamentais, mas que há abertura da parte sindical para perceber qual é o tempo em que o Governo tem condições de resolver o problema: “O que é que é necessário?”, questionou.

“Estamos numa de boa fé… o Governo não se pode fechar em copas, até porque este Governo não é um Governo qualquer. (…) Tem uma maioria no parlamento que o suporta à esquerda e, portanto, há uma expectativa da generalidade dos portugueses, fundada, de que os Governos de esquerda têm uma componente social mais forte nas suas políticas. É este social que está a faltar”, defendeu.

A greve é convocada por estruturas sindicais afetas às duas centrais sindicais, CGTP e UGT, no dia em que o calendário escolar tem marcada uma prova de aferição de Educação Física para os alunos do 2.º ano de escolaridade.

Escolas encerradas e serviços fechados em todo o país

Escolas encerradas ou a “funcionar de forma deficitária”, com salas, laboratórios, ginásios ou cantinas encerradas é o cenário traçado por vários diretores escolares, no dia da greve dos funcionários não docentes.

“Parece-me que é uma grande greve. As escolas que conseguiram abrir têm vários setores que não estão a funcionar, desde bibliotecas, bares a pavilhões gimnodesportivos, ou seja, estão a funcionar de forma deficitária”, contou à Lusa o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima.

No Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, em Gaia, “três escolas estão encerradas. Só a escola sede abriu, com alguns setores fechados”, disse Filinto Lima, que é também diretor deste agrupamento.

Segundo o presidente da ANDAEP, “em Setúbal só há uma escola aberta em toda a cidade” e as escolas do Agrupamento de Valadares estão hoje de portas fechadas.

“Um colega de Viana de Castelo disse-me que a adesão é forte”, acrescentou Filinto Lima, que diz compreender as razões da greve dos funcionários.

Quase metade dos assistentes auxiliares recebe o ordenado mínimo, sendo que muitos deles trabalham há mais de 20 anos nas escolas, segundo um inquérito realizado em abril pelo blogue ComRegras em parceria com a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), ao qual responderam 176 diretores.

O aumento dos salários e o reforço de pessoal são duas das reivindicações destes trabalhadores.

“Os motivos são justos para os funcionários e para as escolas, que não têm gente suficiente”, reconhece Filinto Lima.

Também o presidente do Conselho das Escolas, José Eduardo Lemos, critica a falta de funcionários nas escolas: “É necessário mais gente, quer assistentes operacionais quer assistentes técnicos. A situação atual começa a ser preocupante”.

José Eduardo Lemos que é também diretor da Escola Secundária Eça de Queiroz, na Póvoa de Varzim, diz que a greve afetou alguns serviços, tendo sido suspensas as aulas de educação física.

Em Cinfães, os 1.300 alunos do Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto não tiveram hoje aulas.

“No meu agrupamento não tenho funcionários. Tive de fechar todas as escolas”, contou à Lusa Manuel Pereira, diretor do agrupamento, acrescentando que, às 08:30, ainda recebeu os alunos mais novos, do 1.º ciclo, mas que teve de organizar meios de transporte para que as crianças pudessem regressar a casa, “porque não havia condições para permanecerem na escola”.

Enquanto presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), Manuel Pereira diz ainda não ter uma visão nacional dos impactos da greve, mas também sublinhou a importância destes trabalhadores no funcionamento das escolas e lamentou a forma “como têm sido maltratados há muitos anos”.

Em Lisboa, o diretor do Agrupamento de Escolas de Benfica, Manuel Esperança, tinha diferentes situações nas suas três escolas: A secundária José Gomes Ferreira abriu normalmente, a EB23 Pedro Santarém “está a funcionar a meio gás” e a escola de 1.º ciclo Jorge Barradas está encerrada.

Na semana passada, o secretário-geral da Federação Nacional da Educação, João Dias da Silva, alertou para a possibilidade de a greve de hoje ser a “maior de sempre das escolas portuguesas”.