O advogado de José Sócrates no processo Operação Marquês diz que uma acusação contra o seu cliente “será um prodígio”. João Araújo esteve no Jornal das 8 da TVI, este sábado, e voltou a atacar o Ministério Público por causa dos prazos do inquérito.

A haver acusação, ela deveria ter sido apresentada, o mais tardar, até 19 de outubro de 2015. Estamos em março de 2017”, sublinhou.

Estas questões não são matéria de fé. São matéria de caridade. E a minha caridade para com a Justiça leva-me a esperar que não haja acusação nenhuma, que deve haver um arquivamento do inquérito.”

Ainda assim, o advogado do antigo primeiro-ministro admite que tudo pode acontecer e, na próxima semana, poderá mesmo ser deduzida acusação contra José Sócrates. “Às vezes, quando tenho mais tempo, penso nestas coisas. E estes rapazes, este pessoal não pode voltar atrás. Já foi tão longe. Já venderam este peixe a tanta gente. Bem… não venderam peixe nenhum. Venderam anúncios”, atacou.

O advogado diz que consultou 84 pastas das 90 que compõem o processo e reforça que não encontro provas nem factos. Apenas “algumas boas ideias, umas péssimas construções”, sublinhando que entre essas “péssimas construções está “aquela loucura, aquela tontice de Vale do Lobo”.

Ao longo de cerca de 15 minutos de entrevista, João Araújo não perdeu uma oportunidade para atacar o inquérito e a forma como está a ser conduzido: “A Operação Marquês é um albergue espanhol. Agora é a PT, depois é a TP e depois é o que lhes apetecer. À falta de melhor, à falta de coisa nenhuma, eles vão lá metendo.”

João Araújo reforçou a sua convicção na inocência do antigo primeiro-ministro e sublinhou que “a força está do lado do engenheiro Sócrates, como é evidente”. “Não é um problema de crença. É um problema de Ciência. Um problema de saber ou não saber. E eu sei”, repetiu.

Eu tenho curiosidade em ver as tais provas. Eu não acredito que haja provas, porque para haver provas, tem de haver factos e para haver factos tem de ser praticado o que eles dizem que foi. E como não foi, não há factos nem há provas.”

Se houver acusação contra José Sócrates, João Araújo garante estar preparado, mas termina a entrevista como começou: reforçando a convicção de que não há matéria para avançar.