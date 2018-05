A girafa que morreu no Jardim Zoológico de Lisboa depois de um visitante a ter tentado alimentar sofreu um colapso cardiorrespiratório, como consequência da queda no fosso que separa os visitantes dos animais. Esta foi a causa da morte confirmada pela necropsia, segundo o Jardim Zoológico, que divulgou um comunicado esta terça-feira.

O animal, uma Girafa-de-angola, morreu no sábado depois de um visitante ter infringido as regras de segurança e o ter chamado para comer. A girafa caiu no fosso que separa os visitantes dos animais e não resistiu aos ferimentos.

Segundo o comunicado do Jardim Zoológico, “o visitante foi identificado pela PSP, encontrando-se o caso em apreciação”.

A girafa, de 11 anos e cinco meses, tinha sido mãe em novembro. Na altura, o parto do animal foi filmado e partilhado no YouTube pela equipa do zoo.

De acordo com o comunicado do Jardim Zoológico, “a cria, que já se alimenta sozinha, continuará integrada no restante grupo”.

A Girafa-de-angola encontra-se classificada como “vulnerável” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Só há girafas-de-Angola em três jardins zoológicos da Europa. Para além de Lisboa, há exemplares em Dortmund, na Alemanha, e em Utrech, na Holanda.