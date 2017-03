O vencedor do primeiro prémio do sorteio de terça-feira do Euromilhões registou a aposta no quiosque São Luiz, em Faro. Este apostador foi o único a acertar na chave completa que dá acesso a 80,5 milhões de euros e bastaram-lhe cinco apostas simples para acertar em cheio no “jackpot” milionário, mas ainda não se lhe conhece a identidade.

A jornalista da TVI Laura Ravera deslocou-se, esta quarta-feira de manhã, ao local onde foi registado o boletim e ficou a saber que o apostador ainda não apareceu. A pergunta que agora mais se faz é: quem ganhou o Euromilhões? No quiosque, toda a gente quer saber, mas ainda ninguém conseguiu estar cara a cara com o vencedor.

“Não fazemos ideia nenhuma” de quem seja o feliz contemplado, diz à TVI a proprietária do quiosque.

Cristina Taborda está satisfeita por a aposta ter sido registado no local, mas diz-se surpreendida e não organizou uma festa à espera do "novo excêntrico".

Registamos as apostas e pensamos sempre: ’se calhar, somos nós que estamos a dar os prémios’. Mas nunca pensamos realmente nessa questão. Por acaso, quando soube, fiquei muito satisfeita. Na Europa inteira, em tantos registos, no fim, foi aqui, neste espaço, que acabou por ser registada a aposta vencedora”, refere.

Com muitos estrangeiros a residir na região do Algarve e também no distrito de Faro, Cristina Taborda descarta a possibilidade de o apostador poder ser um cidadão de outra nacionalidade.

“Nesta altura, não. Que eu tenha ideia, são essencialmente portugueses”, afirma.

Situado numa zona residencial, junto ao mercado e ao estádio do farense, o quiosque São Luiz é mais frequentado por residentes locais e a proprietária não esconde que gostaria de saber se o novo euromilionário é ou não um cliente habitual. Cristina Taborda revela que não é a primeira vez que ali é registado um boletim que deu direito a um bom prémio.