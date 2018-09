Nenhum apostador conseguiu acertar na chave do concurso do Euromilhões, esta terça-feira, pelo que o prémio acumulado para sexta-feira sobe para cerca de 36 milhões de euros.

Em Portugal, um apostador conseguiu um terceiro prémio (5 Números + 0 Estrelas), que rende mais de de 43 mil euros.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira tem os números 9 - 18 - 32 - 38 - 46 e as estrelas 2 e 3 .

Em jogo estava um primeiro prémio de 24 milhões de euros.