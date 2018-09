Hoje há super jackpot do Euromilhões, com um primeiro prémio de 138 milhões de euros para quem acertar na chave do concurso desta noite.

Os portugueses até se dão bem com grandes prémios e prova disso são dois super jackpots no top 10 dos maiores prémios alguma vez atribuídos.

E até 100 milhões de euros não faltam euromilionárias e euromilionários de Portugal, uns mais anónimos que outros.

Foi o que aconteceu em outubro de 2014, com um super jackpot máximo de 190 milhões de euros. Este prémio máximo foi atribuído apenas mais duas vezes, em Espanha e no Reino Unido.

No segundo lugar está super jackpot de 163 milhões de euros, sorteado em novembro de 2015.

O super jackpot é um sorteio especial do Euromilhões que começa com um prémio de 130 milhões de euros e que no máximo atinge os 190 milhões.

Desde 2007 que há, pelo menos, um super jackpot por ano.