O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta quinta-feira, no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado até meio da manhã, vento em geral fraco do quadrante leste, tornando-se moderado nas terras altas a partir da tarde.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro, dissipando gradualmente durante a manhã ou início da tarde, formação de gelo ou geada em alguns locais do interior Norte e Centro e pequena descida de temperatura.

No que diz respeito às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 11 e 15 graus, no Porto entre 10 e 17 graus, em Vila Real entre 04 e 10, em Viseu entre 05 e 13, Bragança entre 01 e 09, na Guarda entre 01 e 08, em Coimbra entre 08 e 16, em Castelo Branco entre 07 e 14, em Santarém entre 08 e 16, em Évora entre 06 e 16, em Beja entre 07 e16 e Faro entre 10 e 19.

Uma barra do continente está hoje fechada à navegação e três estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte, de acordo com informação disponível na página da Marinha na Internet.

A barra do Alvor, no Algarve, está fechada a toda a navegação por causa da agitação marítima forte.

A barra da Póvoa de Varzim está condicionada a embarcações com calado superior a dois metros e em Vila do Conde as embarcações devem navegar apenas duas horas antes e depois da preia-mar.

Em São Martinho do Porto, a barra está condicionada devido a assoreamento, pelo que a navegação deve ser feita com cautela e a barra praticada apenas na preia-mar.

O IPMA prevê para hoje na costa ocidental ondas de sudoeste com 01 a 02 metros e na costa sul ondas de sudoeste com 01 metros.