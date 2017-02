O Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Sul e no litoral Centro, tornando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Mondego a partir do final da tarde.

O vento irá soprar fraco (inferior a 15 km/h) e moderado (15 a 25 km/h) de nordeste nas terras altas do Norte e Centro até ao início da manhã. Virá de noroeste na faixa costeira ocidental, em especial a sul do cabo Mondego e durante a tarde.

Formação de geada nas regiões do interior Norte e Centro.

Pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro.

Áreas urbanas

Na Grande Lisboa, o céu terá períodos de muita nebulosidade, com o vento a soprar em geral fraco (inferior a 20 km/h) de noroeste e moderado (20 a 30 km/h) durante a tarde.

Há possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal na zona do vale do Tejo, com uma pequena descida da temperatura mínima.

Já no Grande Porto, o céu estará pouco nublado, tornando-se geralmente muito nublado a partir do final da tarde. O vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).