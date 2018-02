Os meteorologistas do Instituto do Mar e da Atmosfera preveem para este domingo "céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no Baixo Alentejo e Algarve e a partir do meio da tarde na região Norte".

A previsão indica ainda que o vento será em geral "fraco de nordeste, sendo moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas" e "temporariamente moderado (20 a 30 km/h) de noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde".

Haverá lugar a uma "pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro", bem como nas regiões da Grande Lisboa e Grande Porto.