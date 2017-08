A maior parte do território português está esta terça-feira sob aviso amarelo, devido à previsão de temperaturas elevadas, de acordo com informação disponibilizada no ‘site’ do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em Portugal Continental estão sob aviso amarelo, “devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima”, os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja. A estes distritos juntam-se as ilhas da Madeira e de Porto Santo, no arquipélago da Madeira.

Este aviso está em vigor até às 20:59 de quarta-feira, no continente, e de quinta-feira, no arquipélago da Madeira.

Sob aviso amarelo estão também as ilhas do Grupo Central do Arquipélago dos Açores (Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa), mas devido à previsão de chuva.

Este aviso vigora até às 08:59 desta terça-feira.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave numa escala de quatro e aplica-se a situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje, no continente, nebulosidade matinal no litoral oeste, que pode persistir na faixa costeira e descida de temperatura no Norte e Centro.

As temperaturas máximas vão variar entre os 24 graus centígrados, em Sines, Braga e Viana do Castelo e os 38 em Castelo Branco e Évora.

Para os Açores estão previstos períodos de céu muito nublado e chuva nos grupos Central e Oriental.

Os termómetros vão subir até aos 26º em Ponta Delgada.

Na Madeira, o céu vai estar geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo.

No Funchal, a temperatura vai chegar aos 27º.

Portugal sob risco muito elevado de exposição à radição UV

Portugal está sujeito a um risco de exposição a radiação ultravioleta (UV) muito elevado com exceção de duas ilhas do Açores, de acordo com informação disponibilizada no ‘site’ do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

À exceção da ilha Terceira, onde o risco é elevado, e da ilha do Faial, onde o risco é moderado, todo o território nacional apresenta risco de exposição muito elevado à radiação UV.

Para as regiões com risco 'muito elevado', o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é 'baixo', 3 a 5 ('moderado'), 6 a 7 ('elevado'), 8 a 10 ('muito elevado') e superior a 11 ('extremo').

Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo Branco em risco máximo de incêndio

Os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo Branco estão esta terça-feira em risco máximo de incêndio, de acordo com informação disponibilizada na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Internet.

Os restantes distritos de Portugal Continental apresentam risco elevado de incêndio, à exceção de Viseu, Coimbra e Faro, com risco muito elevado, e de Aveiro e Setúbal, com risco moderado.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.