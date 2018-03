A forte ondulação deixou três casas inundadas no Bairro 2º Torrão, na Cova do Vapor, e arrastou uma viatura, na Trafaria, segundo várias fontes confirmaram à TVI24.

Não há registo de feridos.

A Polícia Marítima está no local, assim como os bombeiros da Trafaria e a Proteção Civil, tentando criar uma barreira de areia para proteger as outras casas que ainda estão em risco.

"A ondulação está muito alta, mas a maré está a baixar e o vento está a reduzir de intensidade. Há casas em risco, mas a situação tende a melhorar", disse João Coelho Gil, capitão do Porto de Lisboa, à TVI24.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Almada revelou que a estrada de acesso à Cova do Vapor vai estar encerrado, tendo sido criado um acesso alternativo para os moradores.

"Amanhã, 2 de março, e logo que as condições do mar o permitam, a Proteção Civil Municipal irá fazer uma nova avaliação dos danos e definir quais as condições necessárias para a reabertura da referida via", lê-se na mesma nota.