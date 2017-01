O Governo designou, esta quinta-feira, o académico Francisco Manuel de Andrade Corte-Real Gonçalves para presidente do conselho diretivo do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), de acordo com o comunicado da reunião do Conselho de Ministros.

Eminente académico de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, a sua idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação foram atestadas conforme parecer favorável da CRESAP [Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública]”, lê-se no comunicado.

O Ministério da Justiça já tinha confirmado, a 10 de janeiro, o convite dirigido ao Professor Francisco Corte-Real para exercer as funções de presidente INMLCF, tendo já na altura referido que já tinha sido obtido junto da CRESAP o respetivo parecer favorável.

Francisco Corte-Real, que já foi vice-presidente do INMLCF, irá render o juiz desembargador Francisco Brízida Martins, nomeado pela anterior ministra da Justiça para suceder a Duarte Nuno Vieira.