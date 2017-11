Vinte e três utentes do lar da Santa da Casa da Misericórdia de Penela apresentaram esta terça-feira sintomas de uma intoxicação alimentar, segundo disse à TVI o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Coimbra. O Provedor da Santa Casa de Penela diz, porém, que o mais provável é tratar-se de uma virose.

A TVI apurou que o primeiro alerta foi dado pelas 11:00.

O CDOS de Coimbra disse que 23 idosos apresentavam sintomas de intoxicação alimentar, mas, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Penela, Fernando Antunes, disse que o mais provável é tratar-se de uma virose e que a situação está controlada.

Os idosos estão a ser assistidos pelo INEM. Nove já foram transportados para hospitais de Coimbra.

Os bombeiros de Penela e ainda de Condeixa-a-Nova e Miranda do Corvo, todos no distrito de Coimbra, estão a transportar as vítimas.