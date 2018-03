Uma mulher com cerca de 40 anos ficou ferida com gravidade após ter sido atropelada, esta quarta-feira, por um motociclo junto ao Mercado da Ribeira, na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do INEM.

Segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o atropelamento ocorreu cerca das 14:00 e envolveu “um motociclo e um peão”.

De acordo com a mesma fonte, a vítima foi transportada ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, com acompanhamento de uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

Segundo fonte da PSP, o condutor do motociclo, um homem com cerca de 35 anos, ficou ferido sem gravidade e foi encaminhado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Fonte dos Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSB) confirmou à agência Lusa que o atropelamento ocorreu nas imediações do Mercado da Ribeira, uma zona de grande movimento turístico na cidade.

No local estiveram seis operacionais do RSB, uma ambulância do INEM, uma VMER e uma ambulância do RSB.