Um homem sofreu hoje à tarde queimaduras em 40% do corpo durante uma queimada na freguesia de S. Pedro de France, no concelho de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

“Foi transportado pelo helicóptero do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), a partir do aeródromo de Viseu, para Coimbra”, referiu.

A mesma fonte disse que, segundo informação da GNR, a extensão das queimaduras se terá ficado a dever à roupa que o homem trazia vestida.

À localidade de Figueiredo, na freguesia de S. Pedro de France, deslocaram-se uma ambulância do INEM, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, os Bombeiros Voluntários de Viseu (para a extinção da queimada), uma equipa de ambiente e uma patrulha da GNR.