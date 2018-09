Um acidente com um camião e um ligeiro fez, esta quarta-feira de manhã, três feridos no Eixo Norte-Sul, em Lisboa, confirmou fonte do INEM à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para o acidente foi recebido às 10:35.

O acidente aconteceu junto ao acesso da Pimenteira (A5) com um pesado e um ligeiro que ficou no separador central. A circulação é feita pela via da direita e há demora desde Sete Rios e Campolide. No sentido posto, devido à curiosidade, há trânsito lento desde o tabuleiro.

No local estão uma VMER do Hospital de Santa Maria, uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida, uma ambulância do INEM e uma ambulância dos Bombeiros da Ajuda.