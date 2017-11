A TVI teve acesso a imagens exclusivas, retiradas de câmeras instaladas nos bombeiros de Pedrógão Grande e que filmaram o incêndio de 17 de junho que culminou com a morte de 65 pessoas. Mais de uma centena de horas de gravações ininterruptas que põem a nu opções estratégicas e incompetência de quem tomou decisões que se vieram a mostrar fatais.

São imagens captadas por um sistema criado pelos alunos da Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal, em Pedrógão Grande. Os estudantes precisam de donativos para conseguirem pôr de pé a segunda fase do projeto. Quem quiser ajudar, pode fazê-lo através da conta com o IBAN: PT50 0035 0591 00009596230 28.