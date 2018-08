Um total de 167 operacionais, apoiados por 49 viaturas e quatro meios aéreos, combatem um incêndio em zona rural/mato na localidade de Benespera, no concelho da Guarda, segundo a Proteção Civil.

O incêndio em Benespera, que teve início às 18:18 de quarta-feira, foi dado como dominado esta manhã, mas reacendeu-se e obrigou a um reforço de meios, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

"O incêndio está ativo e deflagra numa zona de difíceis acessos", disse a fonte à Lusa, pelas 16:20.

Neste momento, o fogo "está confinado a uma zona rochosa", onde existe um parque eólico, e "é difícil a inserção de meios" no local, estando o combate a ser efetuado por elementos apeados.

Segundo o CDOS da Guarda, as chamas estão a alastrar aos concelhos vizinhos de Sabugal (também no distrito da Guarda) e Belmonte (distrito de Castelo Branco).

Mais de centena e meia em Alfândega da Fé

Um incêndio que deflagrou hoje em Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, está a ser combatido por 167 operacionais, apoiados por 55 viaturas e três meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

"O fogo tem duas frentes ativas e está a consumir mato numa zona de difíceis acessos. Estamos a reforçar o Teatro de Operações (TO) com os meios disponíveis", disse à Lusa o comandante operacional distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança, Noel Afonso.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi recebido pelas autoridades às 15:13.

O incêndio lavra na Freguesia de Alfandega da Fé, e às 17:00 estava com duas frentes ativas e a consumir uma área de mato, com intensidade.