Quatro corporações de bombeiros da Madeira estão envolvidas no combate a um incêndio florestal que deflagrou esta noite no sítio do Vale Paraíso, na freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz.

Segundo a informação disponibilizada na página da internet do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, estão envolvidos nesta ação os bombeiros Municipais de Santa Cruz, de Machico, os Voluntários Madeirenses e do Corpo de Sapadores do Funchal.

Ainda informa que estão mobilizados para o teatro de operações cerca de duas dezenas de operacionais e sete meios terrestres, que estão a trabalhar para apagar o fogo, apesar do vento forte no local.

O fogo está ativo e abrange uma área entre o Vale Paraíso e as Carreiras.

A Madeira dispõe de um helicóptero para combate a incêndios, mas este meio não pode ser utilizado no período noturno.