Mais de 2.000 operacionais, apoiados por 62O veículos combatiam, pelas 22:15 deste domingo, oito grandes incêndios que lavravam nos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria e Santarém, segundo dados da Proteção Civil.

De acordo com a informação divulgada na página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), as chamas que deflagraram cerca das 14:45 de sábado em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, mobilizavam às 22:15 880 operacionais e 275 veículos.

Cerca das 20:00, a ministra da Administração Interna informou que o incêndio que deflagrou no sábado em Pedrogão Grande já alastrou para o distrito de Castelo Branco, tendo entrado no concelho da Sertã.

Ainda no distrito de Leiria, o fogo na localidade de Maçãs de Dona Maria, no concelho de Alvaiázere, que deflagrou pelas 20:40 de sábado, está a ser combatido por 104 homens, apoiados por 31 viaturas.

Em Coimbra, há dois grandes incêndios a lavrar nos concelhos de Penela e de Góis, a serem combatidos por um total de 590 operacionais, auxiliados por 187 veículos.

No concelho de Évora, as chamas lavram desde as 16:50 deste domingo, mobilizando 108 efetivos e 33 viaturas.

Segundo informação da ANPC, existem três grandes fogos no distrito de Santarém, um dos quais ativo no concelho de Abrã, estando 121 homens e 35 veículos no terreno.

Em fase de conclusão estão os incêndios que atingiram as freguesias de Ferreira do Zêzere e São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, mas mobilizam ainda 224 operacionais e 60 veículos.