Habitantes de três aldeias do concelho de Góis que tinham sido evacuadas devido ao incêndio que lavra desde sábado regressaram ao início da tarde desta quarta-feira às suas casas, informou o comandante das operações de socorro, Carlos Tavares.

Segundo o responsável, regressaram a casa os habitantes das aldeias de Sobral Bendito, Cabreira e Cadafaz.

As pessoas já regressaram de forma tranquila, de forma segura. Já estão nas suas casas com o apoio do gabinete social da Câmara Municipal de Góis", explicou.