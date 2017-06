Cinco grandes fogos nos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco estavam, às 22:00 desta segunda-feira a ser combatidos por mais de 2.100 operacionais, auxiliados por 719 viaturas, segundo dados da Proteção Civil.

De acordo com a informação divulgada na página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), o incêndio que envolve mais recursos no terreno continua a ser o de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, que deflagrou na tarde de sábado, encontrando-se a ser combatido por 1.140 operacionais, apoiados por 389 veículos.

Este fogo já provocou 64 mortos e 135 feridos.

Ainda no distrito de Leiria, o fogo no concelho de Alvaiázere, que deflagrou pelas 20:40 de sábado, encontra-se em resolução (incêndio sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido), mobilizando 114 bombeiros e 35 viaturas.

No distrito de Coimbra, o fogo em Góis, que deflagrou pelas 15:00 de sábado, mantém-se em curso (incêndio em evolução sem limitação de área) e está a ser combatido por 599 operacionais, apoiados por 207 veículos.

Em relação ao incêndio de Penela, em Coimbra, o combate às chamas que lavra desde as 21:15 de sábado envolve 144 bombeiros e 49 viaturas, encontrando-se pelas 22:00 de hoje em conclusão (incêndio extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio), informou a ANPC, na página da Internet.

No distrito de Castelo Branco, encontra-se em resolução o fogo que lavra desde cerca das 18:10 de sábado no concelho de Oleiros, na freguesia de Orvalho, e que está a combatido por 113 operacionais, auxiliados por 39 viaturas.