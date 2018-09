Um incêndio está a consumir uma extensa área de mato no concelho de Fafe, no distrito de Braga, mobilizando 115 operacionais e um meio aéreo, segundo a Proteção Civil, que assinala este fogo como ocorrência importante.

As chamas lavram desde as 05:56 na localidades de Freitas e Vila Cova, no norte do concelho, envolvendo ainda 34 veículos.

O incêndio tem três frentes ativas e lavra numa zona de difíceis acessos.