O secretário de Estado da Proteção Civil anunciou hoje, no Parlamento, que foram levantados, até à data, 2.500 autos de contraordenação devido à falta de limpeza de mato por parte dos particulares e empresas.

No que diz respeito às ações de fiscalização do cumprimento do sistema nacional de defesa da floresta contra incêndios, até esta data, foram levantados 2.500 autos”, disse José Neves aos deputados da Comissão de Agricultura e Mar.