O relatório dos incêndios que em outubro de 2017 devastaram o centro do país está acessível a todos os portugueses.

O documento elaborado por uma Comissão Independente, nomeada pela Assembleia da República, a semelhança do que aconteceu com os incêndios de Pedrógão Grande, conclui que o Estado falhou na "previsão dos fogos", que foram pedidos mais meios para combater incêndios, mas que não houve autorização superior e que a actuação do INEM foi "limitada".

O relatório revê o número de mortos e descreve o incêndio de outubro como o maior do mundo em 2017 e o maior de sempre na Europa.

A análise da Comissão Independente conclui ainda que existiu um efeito Pedrógão no comportamento das populações e aponta a EDP como uma das entidades que pode ter tido responsabilidade no início do fogo da Lousã.

Pode ler abaixo o relatório na íntegra.

Relatorio Incêndios Outrubro 2017 by TVI24 on Scribd