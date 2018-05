A GNR anunciou esta segunda-feira que identificou dois homens e uma mulher do concelho da Covilhã por crime de incêndio florestal com origem em queimas de sobrantes.

Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco explica que a identificação foi feita no sábado através dos Postos Territoriais do Tortosendo e do Paul e que as três pessoas têm 40, 46 e 64 anos.

Os identificados encontravam-se a realizar queimas de sobrantes, que acabaram por se descontrolar, tendo resultado numa área ardida de cerca de 1.120 metros quadrados de mato, obrigando à intervenção dos corpos de bombeiros", é referido na nota da GNR.

Segundo a informação, os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.