Os incêndios que deflagraram em outubro de 2017 revelaram a falta de licenciamento em várias habitações e anexos da freguesia de Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande, revelou à agência Lusa a autarquia.

Grande parte das habitações afetadas pelos incêndios, nomeadamente anexos, arrumos e barracões, não têm licenciamento. Estas casas estão a ser reconstruídas com a ajuda dos voluntários de Vieira de Leiria", afirmou a vereadora Célia Guerra (PS).

A autarca explicou que "há casas de primeira habitação sem licenciamento", mas a maioria dos casos estão relacionados com "acrescentos que foram sendo feitos ao longo dos anos sem licenciamento ou habitações deixadas em herança".

Célia Guerra adiantou que estas casas ficam fora do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente e a autarquia "ainda não sabe como vai poder ultrapassar esse problema".

Além de ajudar os cidadãos afetados com a burocracia e tentar ultrapassar os problemas que têm surgido, o Município da Marinha Grande teve de assegurar a segurança das pessoas junto à Mata Nacional de Leiria.

Ao identificar as áreas com pinheiros que poderiam cair para as estradas municipais com grande tráfego, a autarquia procedeu à colocação de 150 separadores de betão em várias vias principais e secundárias "com risco elevado de queda de árvores".

A vereadora informou que ainda não há data para reabrir as estradas encerradas.

Tivemos uma reunião com o ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas], onde sinalizámos as estradas que são prioritárias em termos de turismo para a Marinha Grande e para as atividades dos munícipes, como [piqueniques] da Quinta-feira da Ascensão".

Perante este apelo da autarquia, Célia Guerra referiu que o ICNF irá iniciar os trabalhos pelas estradas prioritárias.

Desde o incêndio que a Câmara da Marinha Grande tem os diferentes técnicos no terreno quer da ação social, quer da agricultura ou habitação.

Eu própria tenho acompanhado o trabalho do grupo de voluntários de Vieira de Leiria e tentado responder às solicitações que são feitas, como camiões para recolha de entulho, transporte ou até recursos humanos. Este grupo tem sido uma mais-valia", assegurou.

Em informação adicional enviada à Lusa, o Município acrescentou que foi realizada a reposição de sinalização vertical e foi realizado o levantamento das atividades económicas que tiveram danos, procedendo à identificação e reporte de acordo com tabela remetida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

A autarquia reportou ainda danos no Parque de Campismo da Praia da Vieira, nos percursos pedestres em São Pedro de Moel, no Trilho da Antiga Linha do Comboio de Lata, nos percursos da orla costeira às Pedras Negras e da orla costeira ao Ribeiro de São Pedro de Moel e na Praia da Vieira.

Registaram-se ainda danos nos três pontos de vigia da Mata Nacional de Leiria.

Cerca de 80% da Mata Nacional de Leiria foi destruída pelas chamas, que queimaram oito mil dos cerca de 11 mil hectares desta mancha florestal. No concelho, foram ainda atingidas quatro empresas, tendo uma delas ficado completamente destruída. Duas destas empresas situam-se na freguesia de Vieira de Leiria, onde arderam uma dezena de casas, desalojando seis famílias.