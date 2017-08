O incêndio que deflagrou no domingo no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, no concelho de Porto de Mós, no distrito de Leiria, está "praticamente extinto", segundo disse o presidente da Câmara.

Em declarações à agência Lusa, João Salgueiro afirmou, perto das 22:20, que o incêndio florestal está "praticamente extinto", registando-se "pequenos focos de reacendimento, em pequenas zonas circunscritas, onde não foi possível aos meios aéreos apagar [as chamas] na totalidade".

O autarca referiu que espera, por isso, uma "noite mais calma, mas ainda com bastante vigilância".

Às 21:24, a página da Proteção Civil classificava o incêndio como em fase de resolução.

A esta hora estavam no local 184 operacionais, apoiados por 59 meios terrestres.

O Plano Distrital e Municipal de Emergência e Proteção Civil foi ativado devido a este fogo.

De manhã, João Salgueiro revelou à Lusa que durante a madrugada o vento mudou e "houve duas a três casas em risco, mas teve-se a sorte de o vento voltar a alterar de direção".

Com o excelente trabalho dos bombeiros conseguimos controlar. Trata-se de uma zona complicada, com acessibilidades difíceis e com muita vegetação e pedras", sublinhou, sublinhou que já não há casas em risco.

Por precaução, um grupo de jovens que se encontrava numa colónia de férias na Quinta da Escola, em Alvados, foi levado para o Centro de Ciência Viva do Alviela, no distrito de Santarém, tendo regressado a Alvados ao final da manhã.

Incêndios ainda ativos

A fiar na página na internet da Proteção Civil continuavam ativos dois incêndios no distrito de Braga, nos concelhos de Terras do Bouro e Cabeceiras de Basto.

No distrito de Viana do Castelo, o fogo queimava ainda floresta Arcos de Valdevez e Melgaço. Em Viseu, cerca das 22:20, mantinha-se ativo um incêndio em S. Pedro do Sul.