A energia elétrica já foi restabelecida em todas as localidades do concelho de Monchique que foram afetadas pelo incêndio que lavrou na última semana.

De acordo com a diretora de comunicação da EDP Distribuição, Fernanda Bonifácio, “cerca das 20:00 de domingo” todas as habitações afetadas tinham as redes de baixa tensão repostas.

A diretora de comunicação da empresa admitiu ainda que é possível haver casas sem energia elétrica, neste momento, uma vez que podem existir as “normais avarias”, mas sublinhou que a rede está “reposta a 100%”.

Na quarta-feira passada, a EDP Distribuição reforçou o dispositivo operacional com equipas de outros locais do Algarve para os trabalhos de recuperação da rede de distribuição de energia nas localidades afetadas pelo incêndio.

O incêndio rural que deflagrou no dia 03 em Monchique (distrito de Faro, Algarve), combatido por mais de mil operacionais e considerado dominado na sexta-feira (dia 10) de manhã, atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afetado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).

Quarenta e uma pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade (uma idosa que se mantém internada em Lisboa).

Segundo o município de Monchique, arderam cerca de 16.700 hectares no concelho.