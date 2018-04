A GNR identificou hoje duas mulheres com 39 e 42 anos por incêndio florestal, na freguesia de Sobral de São Miguel, concelho da Covilhã, anunciou em comunicado o Comando Territorial de Castelo Branco.

De acordo com a informação, as mulheres foram identificadas através do Núcleo de Proteção Ambiental da Covilhã e "encontravam-se a realizar uma queima de sobrantes, que acabou por se descontrolar, obrigando à intervenção dos corpos de bombeiros".

As suspeitas foram constituídas arguidas e sujeitas à medida de coação de termo de identidade e residência.