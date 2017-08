Há cinco fogos que preocupam a Proteção Civil neste arranque de segunda-feira e que juntam mais de 600 operacionais no terreno. O incêndio que progride com grande intensidade e mobiliza mais meios é o do concelho de Porto de Mós, distrito de leiria.

Estão no terreno mais de 200 operacionais e 68 meios terrestres a combater um fogo no parque natural das Serras de Aire e Candeeiros. Pedro Araújo, da Proteção Civil, explicou que à Lusa que o teatro de operações de Porto de Mós recebeu reforços de meios.

Progride com intensidade, e trata-se de incêndio no parque natural da Serra de Aire e Candeeiros, em zona de difícil progressão aos meios terrestres. Durante a noite houve reforços de meios terrestres, nomeadamente oriundos do distrito de Lisboa e do distrito de Santarém para este incendio de Porto de Mós. O incêndio de Celorico de Bastos está também a receber reforços terrestres"

Com o início do dia, "o que temos em previsão é o empenhamento dos meios aéreos para apoiarem os meios terrestres e esperamos ter mais um dia muito trabalhoso na área do combate aos incêndios florestais”.

No concelho de Resende, distrito de Viseu, cerca de duas centenas de bombeiros combatiam ao início da manhã dois incêndios: um na localidade de Vila Verde, outro na aldeia de Talhada. Õntem, um piloto morreu na queda de um helicóptero enquanto fazia o combate às chamas em Castro Daire, no mesmo distrito. Esse incêndio já não consta da página da Proteção Civil nesta manhã de segund-afeira.

Já em Celorico de Basto, no distrito de Braga, um incêndio com uma frente ativa mobiliza mais de 170 bombeiros e 54 meios terrestres.

No distrito do Porto, concelho de Baião, duas frentes de fogo em Loivos da Ribeira mobilizam 50 operacionais e 13 meios terrestres.

Pelas 04:09 foi dominado o incêndio de Cadaval, no distrito de Lisboa.

Risco máximo de incêndio

Entretanto, atenção que vários concelhos na grande maioria dos distritos de Portugal continental estão hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com informação disponibilizada na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Internet.

À exceção dos distritos de Évora, Setúbal, Beja e Lisboa, todos os outros têm vários concelhos em risco muito elevado de incêndio. No entanto, nestes quatro distritos há concelhos com risco muito elevado e elevado de incêndio.

Além disso, o IPMA colocou sob aviso laranja nove distritos devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima”.

Até às 20:59 de hoje estão sob aviso laranja os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre e Braga, Santarém e Coimbra. Este aviso é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Entretanto, termina hoje à meia-noite de hoje o estado de calamidade pública preventivo decretado pelo governo na sexta-feira.