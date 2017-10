A Cáritas Portuguesa anunciou esta quarta-feira que não tem condições de transporte para responder a todos os pedidos que chegam de pessoas que querem enviar donativos para as vítimas dos incêndios na região norte e centro.

Em comunicado, a organização refere que tem sido contactada por “vários cidadãos que manifestam a sua intenção de encaminhar iniciativas de ordem pessoal”, pedindo ajuda para as fazer chegar aos locais onde ocorreram os últimos incêndios.

“É gratificante a iniciativa solidária destas pessoas, mas a Cáritas Portuguesa não tem condições de transporte para responder a todas as solicitações que nos estão a ser apresentadas”, afirma num comunicado publicado no seu ‘site’.

Presentemente, a Cáritas está a dar resposta a um pedido, comum a todas as zonas afetadas, para fazer chegar ração para animais que “são o sustento, em termos de rendimento familiar, de uma boa parte das pessoas afetadas”.

Até ao momento, foram entregues 24 toneladas de ração em Vouzela e 12 em Tondela, adianta.

“Esperamos, assim, ter suprido as legítimas ansiedades dos produtores, sabendo que, a partir de agora, de acordo com informações públicas do Ministério da Agricultura, o Governo assumirá este compromisso”, sublinha o comunicado.