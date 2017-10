O número elevado de cidadãos que se deslocou hoje a zonas afetadas pelos incêndios dificultou a ação de bombeiros e autoridades no combate a reacendimentos na Marinha Grande, disse o presidente da Câmara, Paulo Vicente.

O turismo mórbido levou um inúmero de pessoas à zona dos incêndios, o que dificultou e atrapalhou o trabalho dos bombeiros. Apelamos para que as pessoas não se dirijam para aqui [S. Pedro de Moel e Praia da Vieira] e não frequentem as estradas das matas. Parece que estamos em pleno agosto, com tanta gente nestas zonas", lamentou Paulo Vicente.