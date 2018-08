A Direção Nacional da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) questionam, em comunicado, a atuação que está a ser desenvolvida em Monchique, considerando que "é urgente saber porque voltamos a ter fogos com uma duração de mais de três dias".

No comunicado, a que a TVI24 teve acesso, as duas organizações pedem uma audiência urgente com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e lembram "que era conhecido há meses que a Serra de Monchique constitui uma zona de alto risco".

A reorganização que o governo implementou no combate e as medidas de prevenção devem ser avaliadas, porque assistimos a um incêndio na Serra de Monchique que envolve mais de um milhar de operacionais, duas centenas de veículos, 13 meios aéreos e um número considerável de máquinas de arrasto... e ainda não está controlado!", sublinha o comunicado.

Considerando ser imperioso perceber "o que está de novo a falhar?", as duas organizaões saliental ser "lamentável que voltem a ser destruídas habitações e que o perímetro urbano (a população) do concelho de Monchique esteja a viver dias de terror".

Faltam zonas de contenção

Os bombeiros profissionais, no comunicado, acusam ainda não haver "uma estratégia em que os operacionais criem zonas de contenção através do derrube de árvores, no sentido de combater o incêndio e evitar repetir erros do passado, como os operacionais irem ao encontro do fogo com os riscos que daí advêm".

Deveria ter sido já considerada e criada uma zona no perímetro urbano que impedisse que o fogo chegasse às populações. Na criação dessas zonas de contenção os operacionais devem usar material sapador, nomeadamente motosserras, impedindo, com o derrube de árvores, a progressão do incêndio", frisa o comunicado.

Para os bombeiros profissionais, "apesar das dificuldades devido à orografia do terreno, as altas temperaturas e as limpezas das áreas florestais que não se efectuaram, o dispositivo envolvido no incêndio deveria ter já contribuído para que o mesmo não continue a progredir da forma que vem sucedendo, mesmo com as actuais condições climatéricas".

"Não haverá falhas técnicas?"

Os bombeiros profissionais exigem ainda "saber se em termos de intervenção, comando e combate não haverá falhas técnicas e operacionais que se repetem de ano para ano", apesar das "alterações positivas que o Governo implementou, através do Ministério da Administração Interna, em que está patente a proteção das populações e a salvaguarda dos operacionais".