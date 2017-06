A GNR levantou este ano 664 autos de contraordenação relacionados com a prevenção e proteção das florestas contra incêndios, quase o dobro em relação ao mesmo período de 2016, indicam dados da corporação enviados à agência Lusa.

As 664 contraordenações foram levantadas entre 1 de janeiro e 26 de junho, enquanto no mesmo período do ano passado se tinham registado 394 infrações.

No âmbito da prevenção e proteção das florestas contra incêndios, a GNR recebeu este ano 325 denúncias e, no mesmo período de 2016, tinham chegado a esta força de segurança 142.

Segundo a corporação, a maior parte das multas está relacionada com a falta de limpeza junto a edificações (374) e queimadas de detritos (225), seguido das queimadas ilegais (43).

Ao longo de todo o ano de 2016, a GNR registou um total de 2.097 infrações, ao mesmo tempo que recebeu 654 denúncias.

Desde 2014 que a GNR é a entidade que fiscaliza a limpeza dos terrenos florestais, tendo já realizado este ano mais de mil ações de sensibilização junto dos proprietários.