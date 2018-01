A explosão de um gerador no parque eólico da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, deu origem a um incêndio que destruiu uma das torres do complexo. Aconteceu na quinta-feira.

Nas redes sociais foram divulgados vídeos amadores que mostram as chamas a fazerem saltar as pás de uma torre que, ao caírem no chão, acabaram por provocar o incêndio alastrar ao terreno, de mato, em redor.

No vídeo vê-se é percetível que o fogo a consumir a torre aos poucos.

Pelas imagens não é fácil ter noção da dimensão de uma estrutura como esta, mas sabe-se que pode atingir a altura de um prédio de 25/27 andares. Só as pás, chegam a medir dezenas de metros e a pesar centenas de toneladas.