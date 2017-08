Uma mulher, de 65 anos, foi detida no domingo por suspeita de fogo posto, na localidade de Golães, segundo informação do Comando Territorial da GNR de Braga, através do sub-destacamento de Fafe.

Em comunicado, a GNR esclarece que a mulher foi detida cerca das 15:30 de domingo, quando fazia uma queimada.

O incêndio teve origem numa queima de restolho na sua propriedade e alastrou-se por uma área com cerca de 100 metros quadrados a um anexo”.

No combate às chamas estiveram os Bombeiros Voluntários de Fafe.

A detida “após prestar os formalismos legais”, foi libertada e notificada para comparecer hoje no Tribunal Judicial de Fafe.