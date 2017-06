A ministra da Administração Interna confirmou esta noite que há mais uma vítima mortal do incêndio em Pedrógão Grande, subindo o número total para 62.

O fogo no local continua com quatro frentes ativas. Segundo a mesma fonte, a PJ "está a concluir" a identificação das vítimas.

Constança Urbano de Sousa afirmou ainda que, graças à "enorme vaga de solidariedade" dos portugueses, não há necessidade de mais alimentos para as equipas que trabalham no local.

"Queria aqui fazer um apelo: o facto de as pessoas estarem a enviar muitos mantimentos está neste momento a causar-nos algumas dificuldades de logística, porque ficamos com excesso de alimentação. As necessidades neste momento estão cobertas."