Pelo menos quatro viaturas foram afetadas pelas chamas de um incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira num armazém em Ílhavo, disse à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

Arderam quatro viaturas devido a um incêndio que ocorreu num armazém em Ílhavo. Segundo a informação que temos, o incêndio terá começado nos pneus que estão no exterior do armazém e depois alastrou às viaturas”, disse a fonte do CDOS.